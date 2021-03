Demi Lovato : un documentaire exclusif et un nouvel album débarquent bientôt (VIDEO)

"J'ai eu tant à dire dernièrement que j'ai voulu mettre les choses au clair sur le passé. Du coup, je vais tout dire et s'il y a du contenu qu'on ne veut pas, on le retirera" balance Demi Lovato au début de la bande-annonce de Dancing with the Devil, son documentaire à venir. Un véritable retour en force pour la jeune femme qui avait pris une longue pause dans sa carrière après avoir frôlé la mort des suites d'une overdose de drogue il y a plus de deux ans. "J’ai fait trois AVC et une crise cardiaque. Mes médecins m’ont dit qu’il me restait entre 5 et 10 minutes…" raconte t-elle avec émotion tandis que l'un de ses amis interrogés précise qu'elle "devrait être morte". Des images difficiles qui seront à l'honneur du prochain gros projet de la star, disponible sur YouTube le 23 mars 2021.

En parallèle, Demi Lovato a annoncé la sortie de Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, son tout premier album studio depuis Tell Me You Love Me en 2017. Quelques mois après s'être associée à Sam Smith sur le titre I'm Ready, la chanteuse américaine âgée de 28 ans s'était réfugiée auprès de Marshmello sur le morceau Ok Not to Be Ok. Un projet qui allait beaucoup plus loin que la simple sortie d'un tube puisqu'il était lancé dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide et visait à faire tomber les tabous en matière de santé mentale. Des engagements de plus en plus fréquents pour celle qui semble avoir mis son passé tumultueux derrière elle. Avec une sortie prévue pour le 2 avril prochain, ce projet synonyme de renaissance pour la star devrait comprendre 19 chansons et de 3 titres inédits.