Demi Lovato totalement resplendissante en couverture de Vogue Mexico (PHOTOS)

"Chanteuse, actrice et activiste, #DemiLovato est une figure qui touche une fois de plus nos cœurs alors qu'elle parle de son développement personnel, du prix du succès, du bonheur et du message qu'elle veut donner au monde." peut-on lire en légende des clichés postés par l'édition mexicaine du magazine Vogue. Il faut dire qu'en choisissant de mettre la jeune femme en couverture de leur numéro du mois d'avril, le célèbre média spécialisé dans la mode s'attaque à du lourd. Très discrète dans les médias et quasiment inexistante sur scène depuis son overdose en 2018, la star semble s'être remise de cette période difficile et devrait signer son grand retour sous les projecteurs en 2021. La preuve, quelques mois après avoir dévoilé I'm Ready, aux côtés de Sam Smith, et Ok Not to Be Ok avec Marshmello, Demi Lovato révélera, le 2 avril prochain, son septième album studio intitulé Dancing with the Devil... The Art of Starting Over. Ce projet synonyme de renaissance pour la chanteuse devrait comprendre 19 chansons et de 3 titres inédits.

Demi Lovato looks gorgeous gracing the cover of @VogueMexico. pic.twitter.com/8IliSUS2WP — Pop Crave (@PopCrave) March 22, 2021

En parallèle, Demi Lovato a annoncé la sortie d'un documentaire exceptionnel : Dancing with the Devil. Un véritable retour en force pour la jeune femme qui avait frôlé la mort des suites d'une overdose de drogue il y a plus de deux ans. "J’ai fait trois AVC et une crise cardiaque. Mes médecins m’ont dit qu’il me restait entre 5 et 10 minutes…" raconte t-elle avec émotion tandis que l'un de ses amis interrogés précise qu'elle "devrait être morte". Des images difficiles qui seront à l'honneur du prochain gros projet de la star, disponible sur YouTube ce 23 mars 2021.