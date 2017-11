Demi Lovato dévoile une reprise émouvante de Too Good At Goobyes (Sam Smith)  

Demi Lovato était l'invitée du Radio 1 Live Lounge de la BBC, émission dans laquelle les artistes sont conviés à interpréter leur single les plus récent ou leurs tubes ainsi qu'à se prêter au jeu de la reprise. L'américaine a donc délivré une version revisitée de son Sorry Not Sorry ainsi que de Skycraper mais là où la chanteuse nous a vraiment scié c’est avec sa reprise du Too Good At Goodbyes. A peine sorti le single de Sam Smith est déjà une chanson de référence, le titre est par ailleurs actuellement 4ème du Billboard Hot 100. On vous laisse découvrir ci-dessous la cover très réussie de Demi Lovato.

Demi Lovato dévoilait le 29 septembre dernier, Tell Me You Love Me, son sixième album studio. Un album porté par le titre Sorry not Sorry, qui a culminé à la 6ème place du Billboard Hot 100, du jamais vu pour l'ex star de Disney Channel. Le nouveau single extrait de l'album est la chanson éponyme Tell Me You Love Me. La chanteuse a également annoncé une tournée commune avec DJ Khaled en février et mars 2018, elle ne devrait pour le moment passer que par les Etats-Unis. En dehors de concerts privés, la chanteuse ne s'est pas produite en France depuis septembre 2015. Espérons pour ses fans de l'Hexagone qu'elle soit bientôt de retour dans nos contrées !