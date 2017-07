Envie de faire la fête jusqu'au bout de la nuit ? Ça tombe bien, Virgin Radio a trouvé ce qu'il vous faut. Souvenez-vous, il y a presque une semaine Demi Lovato faisait son grand retour avec le titre "Sorry Not Sorry", premier single destiné aux haters qui annonce le début d'une nouvelle ère musicale. Et la chanteuse américaine n'aura pas tarder à offrir une autre belle surprise à ses fans ! C'est en fin d'après-midi que Demi Lovato a décidé de dévoiler le clip très sexy de "Sorry Not Sorry" dans lequel elle organise une pool party géante où se croisent des invités célèbres comme Paris Hilton, Jamie Foxx ou le rappeur Wiz Khalifa. Tous à l'eau !

Produit par Zaire Koalo (Britney Spears, B.o.B), Trevor Brown et Warren Felder (Alicia Keys, Chris Brown...), "Sorry Not Sorry" a le potentiel pour faire partie des tubes de l'été 2017 ! Et avec ce clip sacrément festif, le titre pourrait gagner en popularité ! "Le 29 juin, Demi a organisé une fête dans sa maison et nous avons tourné un clip. Voilà ce qui s'est passé.", peuvent lire les fans dès les premières secondes de la vidéo. On a du mal à croire que tout est spontané dans "Sorry Not Sorry", mais on apprécie en revanche la légèreté et le côté fun, notamment les petits clins d'oeils à son précédent hit "Cool For The Summer". Profitez bien de votre été avec Virgin Radio !