C'est l'un des retours les plus surprenants de l'année ! Pendant que son amie Selena Gomez tease son nouveau single "Fetish", Demi Lovato elle a annoncé - il y a déjà quelques jours - le début d'une nouvelle ère musicale à ses fans. En effet, après le succès mitigé de son cinquième album Confident dont sont extraits le tube "Cool For The Summer", le titre éponyme et "Stone Cold", la chanteuse américaine est prête à proposer du neuf en 2017. Et ça s'annonce plutôt pas mal ! Aujourd'hui, Demi Lovato dévoile son tout nouveau single "Sorry Not Sorry" dans lequel elle s'adresse directement à tous les haters.

Sous un fond sonore R&B et soul, Demi Lovato fait le procès des haters de toute la planète : "Now payback is a bad bitch / And baby, I'm the baddest / You fuckin' with a savage", chante l'artiste dans le pré-refrain. Lors d'une interview accordée à Amazon, elle avoue : "“Sorry Not Sorry” est une chanson sur les haters, le message est assez simple "Je me sens bien maintenant, je suis désolée de ne pas être désolée que vous puissiez ne pas aimer votre vie en ce moment"". Ce premier single a le mérite d'être en tout cas déroutant et annonce un sixième album qui pourrait être intéressant ! La suite pour bientôt, avec un clip à la clé... En attendant on se refait les meilleurs clips du premier semestre 2017 avec Julien Doré, Katy Perry, Ed Sheeran et plein d'autres.