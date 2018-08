Demi Lovato : Sober, le single de retour dans les charts ! 

Les nouvelles sur Demi Lovato se font discrètes. Pour cause, il y a une semaine, la chanteuse de vingt cinq ans s'est faite hospitalisée suite à une overdose. Depuis l'annonce de son hospitalisation, les hommages pleuvent et qui dit hommage dit forcément regain commerciaux. Et c'est ce qui s'est produit pour deux de ses singles. Solo feat Clean Bandit mais tout particulièrement Sober, dans lequel Demi confiait ses addictions, refont surface dans les charts américains.

Tiens donc ! C'est triste à dire mais chaque fois qu'un chanteur ou une chanteuse frôle la mort, il ou elle connait un véritable succès commercial. On a notamment pu le constater avec Amy Winehouse, David Bowie ou encore Prince. Oui, les gens sont prévisibles. Mais la nature humaine est faite ainsi, que voulez-vous. On ne va jeter la pierre à personne. Avec un bond de 199% en streaming, Sober atteint cette semaine la 56e place du Hot 100. Mais ce n'est pas tout ! Eh oui, la nouvelle de son hospitalisation n'a pas seulement intégré le titre dans les charts, elle a aussi boosté les ventes du single. Soit 18 000 ventes supplémentaires.

Oui mais voilà, cela ne rassure pas pour autant les fans de Demi Lovato. D'accord, c'est presque cool qu'elle soit de nouveau dans les charts mais on aurait préféré que cela n'est rien à voir avec la tragique nouvelle de la semaine dernière. Bien sûr, on espère que Demi s'en remettra vite et qu'elle en finira avec ses problèmes d'addictions. On lui souhaite le meilleur !