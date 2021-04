Demi Lovato recrée l'overdose qui a failli lui coûter la vie pour les besoins de son prochain clip (PHOTOS)

Il y a deux ans, Demi Lovato frôlait la mort suite à une overdose de drogue. S'il aura fallu du temps à la chanteuse pour se remettre sur pied, cette dernière semble fin prête à renouer avec le bonheur et le succès grâce à la sortie de son nouvel album Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, prévue pour le 2 avril prochain. Une période qui s'annonce lumineuse même si cette dernière compte bien se guérir de ses vieilles habitudes en les abordant à foison dans ce nouveau projet. Une véritable épreuve pour cette ancienne alcoolique et toxicomane qui se bat au quotidien contre ses pulsions dévastatrices. Alors qu'elle dévoilait il y a quelques jours Dancing with the devil, l'un des premiers titres de son nouvel opus, ce sont désormais les images du tournage du clip qui ont été dévoilées au grand public. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles font froid dans le dos. On vous laisse y jeter un coup d'oeil !

Demi Lovato recreates her 2018 overdose in behind-the-scenes photos from her music video for “Dancing With the Devil.” pic.twitter.com/BwWg1fP3XW — Pop Crave (@PopCrave) March 31, 2021

Dévoilés par le magazine Entertainment Weekly, ces clichés nous montrent la chanteuse avec la même apparence physique qu'à l'époque de son overdose. Elle a même mis une perruque de cheveux longs pour l'occasion. Pire, c'est carrément une salle d'hôpital qui a été reconstituée à l'identique avec la star dans un brancard en train de mimer l'agonie dans laquelle elle se trouvait deux ans auparavant. Des images très fortes qui mettent en avant l'utilisation à outrance du malheur et des failles de Demi Lovato dans un intérêt purement économique. Si cette dernière crie haut et fort qu'elle souhaite alerter la jeunesse sur les dangers des addictions, nombreux sont ceux qui y voient un simple coup de projecteur sur sa carrière...

Néanmoins, dans ce morceau poignant qui met en avant toute la puissance vocale de Demi Lovato, la star se confie ouvertement sur ses failles. La chanson commence d'ailleurs avec les paroles : "C'est juste un peu de vin rouge, ça va aller/ Pas comme si je voulais faire ça tous les soirs/ J'ai été sage, je ne le mérite pas ? Je crois que je l'ai mérité/ J'ai l'impression que ça vaut le coup dans ma tête." Des mots qui en disent long sur l'épreuve qu'a vécu la star ces dernières années. Désormais plus en forme que jamais, cette dernière pourrait, suite à la sortie de son album, enchaîner avec une immense tournée à travers le globe. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.