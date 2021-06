Demi Lovato promet qu'il n'y aura aucun sujet tabou dans sa nouvelle émission de télé

Il y a un peu plus de deux ans, Demi Lovato frôlait la mort suite à une overdose de drogue. S'il aura fallu du temps à la chanteuse pour se remettre sur pied, cette dernière semble fin prête à renouer avec le bonheur et le succès grâce à la sortie de son nouvel album Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, dévoilé en avril dernier. Une période qui s'annonce lumineuse pour elle même si cette dernière compte bien se guérir de ses vieilles habitudes en les abordant à foison dans ce nouveau projet. Une véritable épreuve pour cette ancienne alcoolique et toxicomane qui se bat au quotidien contre ses pulsions dévastatrices.

Bien déterminée à réussir son retour sur le devant de la scène, Demi Lovato vient d'annoncer le lancement de sa propre émission intitulée The Demi Lovato Show. Diffusé sur Roku, ce projet s'inscrit dans la lignée du podcast 4D with Demi Lovato. On y retrouvera des épisodes d'une dizaine de minutes dans lequel la chanteuse sera rejointe par un invité spécial pour explorer, comme le précise la chaîne, "certains des sujets sociaux les plus pointus d'aujourd'hui dans des discussions franches et honnêtes".

Très ouverte sur son combat contre la drogue et l'alcoolisme mais aussi sur sa sexualité, Demi Lovato promet un programme ouvert et sans tabou : "Nous avons voulu créer un espace qui normalise le fait de vivre sa propre vérité, où les gens peuvent parler, s'engager et, plus important encore, apprendre, ensemble. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait d'avoir des discussions brutes auxquelles les gens peuvent s'identifier, et avec The Demi Lovato Show, aucun sujet n'est hors limites et les opinions sont les bienvenues." précise la jeune femme dans un récent communiqué de presse.