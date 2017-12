L'année 2017 aura été riche en retours musicaux : entre Taylor Swift avec Reputation, Lorde, U2, Lana Del Rey, Ed Sheeran, Selena Gomez, Sam Smith ou Harry Styles, Miley Cyrus... On n'a pas vraiment eu à se plaindre ! Et c'est aussi cette année que Demi Lovato a choisi de revenir plus en forme que jamais avec son dernier album : Tell Me You Love Me. Après le succès dingue du premier single "Sorry Not Sorry" aux Etats-Unis, la pop star exploite enfin un deuxième extrait qui est sans surprise le titre éponyme de l'album : "Tell Me You Love Me". Ce morceau devait d'ailleurs être le premier single officiel à l'origine.

Réalisé par Mark Pellington, le clip de "Tell Me You Love Me" nous plonge dans le quotidien - pas vraiment banal - de la star qui entretient une relation amoureuse avec Jesse Williams (pour les besoins de la vidéo bien sûr). Malgré une passion visible à l'écran, le couple finit par se disputer après de multiples crises de jalousie... Jusqu'à ce qu'un imprévu se déroule le jour de leur mariage. Un joli clip romantique qui devrait plaire à tous les fans de Demi Lovato ! (Re)Découvrez la reprise de "Too Good At Goodbyes" par Demi Lovato.