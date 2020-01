Demi Lovato pourrait faire son grand retour sur scène lors des Grammy Awards

C'est sur le compte Twitter de Pop Crave que nous avons trouvé l'une des informations les plus intrigantes de ces derniers jours. En effet, une mystérieuse publication affirme que de nombreuses rumeurs circuleraient sur une possible prestation de Demi Lovato lors des Grammy Awards le 26 janvier prochain aux États-Unis. Très discrète dans les médias et inexistante sur scène depuis son overdose en 2018, la chanteuse américaine semble s'être remise de cette période difficile. Il semble en effet probable que la cérémonie musicale la plus importante de l'année soit le moyen idéal de marquer un retour en grande pompe. Le site breatheheavy précise même que le titre qu'elle interpréterait se nommerait Still Got Me. Même si aucune information n'a été officialisée pour l'instant, un album devrait également voir le jour dans les mois à venir. Et pour continuer dans les suppositions, ce dernier pourrait s'intituler Survivor, un mot qui lui parle particulièrement et qu'elle s'est même fait tatouer dans le cou récemment.

Rumors are circulating that #DemiLovato will make her musical comeback at the #GRAMMYs on January 26th. pic.twitter.com/EREdlqPrfX — Pop Crave (@PopCrave) 8 janvier 2020