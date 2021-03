Demi Lovato parle de sa lutte contre les addictions dans le titre Dancing With The Devil

Il y a deux ans, Demi Lovato frôlait la mort suite à une overdose de drogue. Si il aura fallu du temps à la chanteuse pour se remettre sur pied, cette dernière semble fin prête à renouer avec le bonheur et le succès grâce à la sortie de son nouvel album Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, prévue pour le 2 avril prochain. Une période qui s'annonce lumineuse même si cette dernière compte bien se guérir de ses vieilles habitudes en les abordant à foison dans ce nouveau projet. Une véritable épreuve pour cette ancienne alcoolique et toxicomane qui se bat au quotidien contre ses pulsions dévastatrices. La preuve d'ailleurs avec Dancing With The Devil, le deuxième titre de l'opus à être dévoilé après What Other People Say, aux côtés de Sam Fischer. Dans ce morceau poignant qui met en avant toute la puissance vocale de Demi Lovato, la star se confie ouvertement sur ses failles. La chanson commence d'ailleurs avec les paroles : "C'est juste un peu de vin rouge, ça va aller/ Pas comme si je voulais faire ça tous les soirs/ J'ai été sage, je ne le mérite pas ? Je crois que je l'ai mérité/ J'ai l'impression que ça vaut le coup dans ma tête." Des mots qui en disent long sur l'épreuve qu'a vécu la star ces dernières années. Désormais plus en forme que jamais, cette dernière pourrait, suite à la sortie de son album, enchaîner avec une immense tournée à travers le globe. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.