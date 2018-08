Demi Lovato : la lettre touchante, postée sur son Instagram

Ce sont des nouvelles que nombreux attendaient depuis bientôt deux semaines. Demi Lovato sort du silence et s'exprime pour la première fois sur son compte Instagram après son hospitalisation.

C'est à travers une longue lettre dédiée à ses fans que la chanteuse décide de s'exprimer. Deux semaines après son hospitalisation, l'état de santé de la belle est au centre des discussions. Hospitalisée d'urgence le 24 juillet dernier, les proches de Demi la disait "réveillée" et "pleinement consciente". Ainsi, on était tous bien rassurés ! Les hommages autour de l'annonce se sont multipliés autour d'elle : Charlie Puth, Missy Elliot, Ariana Grande, etc. Mais qui dit hospitalisation d'urgence dit aussi rumeurs en tout genre et c'est sans doute pourquoi Demi Lovato a décidé de sortir du silence et d'adresser un message, fort et touchant, à ses fans et surement à quiconque voudrait bien lire, sur Instagram.

Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato) le 5 Août 2018 à 1 :53 PDT

" J'ai toujours été transparente à propos de mon addiction. J'ai appris à mes dépends que cette maladie n'est pas quelque chose qui disparaît et s'évapore facilement. [...] Je remercie Dieu de m'avoir gardée vivante. A mes fans, je vous éternellement reconnaissante pour tout l'amour et le soutien depuis ces dernières semaines et au delà. [...] J'aimerai remercier mes proches, mon équipe et celle du Cedar-Sinai pour avoir été à mes côtés. Sans eux, je ne serai pas là à écrire cette lettre. J'ai besoin de temps pour guérir et me concentrer sur ma sobriété. L'amour que vous m'avez donné ne sera jamais oublié, sachez-le, et j'attends le jour où je pourrais dire que je suis enfin de l'autre côté." écrit-elle.

Des nouvelles qu'on prends avec soulagement. Demi Lovato est sur le chemin de al guérison et on ne doute pas du soutien que lui apportera ses fans. Ils l'ont déjà bel et bien prouvé en issant l'interprète de Sober en haut des charts avec son morceau Solo en featuring avec Clean Bandit.