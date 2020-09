Demi Lovato & Marshmello : Découvrez leur titre OK Not to Be OK (VIDEO)

Rappelez-vous, il y a quelques mois, Demi Lovato s'associait à Sam Smith sur le titre I'm Ready. Un retour en force pour la jeune femme qui avait pris une pause dans sa carrière après avoir frôlé la mort. Cette fois-ci, c'est auprès de Marshmello que la jeune femme est allée se réfugier pour le morceau Ok Not to Be Ok. Un projet qui n'est pas seulement de la musique puisqu'il a été lancé dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide et vise à faire tomber les tabous en matière de santé mentale. On peut ainsi découvrir les artistes qui sont replongés dans leur souvenir d'enfance avec des clichés de chambres d'adolescents. Comme le précise le Dailymail, "La puissante ballade est remplie de paroles qui servent à rappeler qu'il faut lâcher les sentiments de doute de soi et ne pas succomber aux pensées négatives." Un beau message qui devrait ravir les fans de Demi Lovato et Marshmello.