Demi Lovato est officiellement de retour en studio (PHOTOS)

Rappelez-vous, il y a quelques mois, Demi Lovato s'associait à Sam Smith sur le titre I'm Ready. Un retour en force pour la jeune femme qui avait alors pris une longue pause dans sa carrière après avoir frôlé la mort des suites d'une overdose de drogue. Quelques mois plus tard, c'est auprès de Marshmello que la jeune femme était allée se réfugier en collaborant sur le morceau Ok Not to Be Ok. Un projet qui allait beaucoup plus loin que la simple sortie d'un tube puisqu'il était lancé dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide et visait à faire tomber les tabous en matière de santé mentale. Un sujet qui tient énormément à coeur de l'interprète de Sorry Not Sorry. Et alors que les Lovatics (c'est comme cela qu'on appelle les fans de Demi Lovato) ne s'attendait plus vraiment à un retour de leur idole, la chanteuse américaine a dévoilé en exclusivité son retour en studio d'enregistrement (voir ci-dessous).

Demi Lovato hits the studio in new Instagram story. ???? pic.twitter.com/jzm8iuDTmY — Pop Crave (@PopCrave) December 30, 2020

"J'enregistre une chanson pour mes fidèles Lovatics - Ceux qui me soutiennent et c'est ce qui me rend heureuse... si vous détestez - ce n'est pas pour vous, BYE." écrit ainsi la jeune femme dans l'une de ses story Instagram. Un message qu'elle a écrit sur le cliché d'un micro en studio et qui s'adresse clairement à ses fans inconditionnels. Quelques mois après son retour sur scène lors de la cérémonie des Grammy Awards, Demi Lovato semble enfin prête à faire son grand retour dans les bacs et, pourquoi pas, sur scène lors d'une grande tournée internationale... Du moins, c'est ce que nous on espère !