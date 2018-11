Demi Lovato, Camila Cabello... les 4 clips féminins les plus vus en 2018 ! 

Il y a quelques jours, on vous proposait le top 10 des artistes les plus vus sur Youtube. Sans surprise, Justin Bieber raflait la mise avec près de 18.6 milliards de vues et notamment grâce à son titre Sorry. Aujourd'hui, VirginRadio.fr vous propose de découvrir les 4 clips féminins ayant engendrés le plus de vues durant l'année 2018. C'est parti !

Demi Lovato est la grande gagnante avec ses 1.21 millions de vues pour le clip Echame La Culpa en featuring avec Luis Fonsi. Et pour cause, la musique latine à le vent en poupe et squatte les ondes avec férocité. Il n'est donc pas surprenant de voir l'ancienne égérie Disney s'imposer avec ce titre. Efficace, solaire, coloré et entêtant, Echame La Culpa se hisse à la première place du podium, suivi de près par...

Sa collaboration avec Maroon 5 lui permet d'atteindre la seconde place du classement. Avec 1.2 millions de vues, à ce jour, Cardi B continue sa route vers le succès. Eh oui, la jeune rappeuse est en passe de mettre Nicki Minaj sur la touche -même si la reine du flow à encore de quoi séduire, en se démarquant avec les excellents I Like It et Bodak Yellow. Et bien sûr, on ne parle pas de sa récente collaboration avec DJ Snake sur le très rythmé et ensoleillé Taki Taki.

Moins attendu mais tout aussi efficace, le duo BECKY G et Natti Natasha gagne la médaille de bronze avec pas moins d'un million de vues pour leur clip Sin Pijama. Co-produit par Daddy Yankee - à qui l'on doit Despacito et Dura, le titre 100% féminin met à l'honneur la sensualité et les rapports de couple naissant.

A la quatrième et dernière place de ce mini-classement, Camila Cabello et son hit -devenu incontournable, Havana. En collaboration avec le rappeur Young Thug, le morceau a su s'imposer dans les charts avec une facilité déconcertante. L'ex Fifth Harmony a donc vu sa carrière solo démarrer en grande pompe et on ne l'arrête plus, il faut dire. Avec un titre aussi fédérateur qu'Havana, la chanteuse ne pouvait pas se tromper. Un succès récompensé aux MTV Europe Award, hier à Bilbao. Eh oui, l’interprète de Consequences a remporté trois prix lors de la cérémonie : meilleure artiste, meilleure chanson et meilleure vidéo.