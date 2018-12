Demi Lovato, Ariana Grande, Queen… Les artistes les plus recherchés sur Google en 2018

C’est une tradition, à l’approche de la fin d’année, on fait le bilan de tous les événements de l’année écoulée et les tops se multiplient. Après le classement des meilleurs albums de l’année établi par le site US Billboard, c’est au tour du top des recherches sur Google en 2018 aux États-Unis d’être publié. Qui à votre avis a le plus intéressé les internautes ? C’est Demi Lovato qui arrive en tête du classement toute catégorie confondue. On suppose malheureusement que cette « popularité » est notamment due à l’hospitalisation de la chanteuse au mois de juillet dernier. Eminem qui a sorti un nouvel album cette année la talonne, suivi d’Ariana Grande qui a également eu une actualité chargée autant professionnellement que personnellement.

1. Demi Lovato

2. Eminem

3. Ariana Grande

4. Rick Ross

5. Cardi B

6. Travis Scott

7. Childish Gambino

8. Machine Gun Kelly

9. Meek Mill

10. Queen

Comme nous sommes un site de musique, logiquement nous allons plus nous concentrer sur les artistes musicaux. Néanmoins si vous voulez le classement complet, c’est PAR ICI.