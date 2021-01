Demi Lovato apparaît totalement métamorphosée sur ses réseaux sociaux (VIDEO)

Ce n'est pas la première fois que Demi Lovato décide de changer de tête ! Au contraire, habituée des transformations physiques, la chanteuse américaine semble se plaire dans l'idée de modifier son apparence de temps à autre. Et ce n'est pas nous qui lui dirons le contraire. Quelques mois après son grand retour sur le devant de la scène (la jeune femme avait pris une longue pause dans sa carrière après avoir frôlé la mort des suites d'une overdose), l'interprète de I'm Ready, aux côtés de Sam Smith, débute l'année sur les chapeaux de roues. Publiée sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours, une vidéo de la star où elle apparaît les cheveux courts et de couleur rose a d'ores et déjà affolé ses nombreux fans à travers le monde. Et comme une image vaut mille mots, on vous laisse découvrir la métamorphose physique de l'artiste révélée par les studios Disney !

Demi Lovato shows off pink hair in new Instagram story. ???? pic.twitter.com/S3FMxuVQsI — Pop Crave (@PopCrave) January 11, 2021

Un résultat tout à fait splendide pour celle qui a partagé, il y a quelques semaines, son retour en studio ! "J'enregistre une chanson pour mes fidèles Lovatics - Ceux qui me soutiennent et c'est ce qui me rend heureuse... si vous détestez - ce n'est pas pour vous, BYE." écrivait ainsi la jeune femme dans l'une de ses story Instagram. Un message qu'elle a écrit sur le cliché d'un micro en studio et qui s'adresse clairement à ses fans inconditionnels (voir ci-dessous). Quelques temps après son retour sur scène lors de la cérémonie des Grammy Awards, Demi Lovato semble enfin prête à faire son grand retour dans les bacs et, pourquoi pas, sur scène lors d'une grande tournée internationale... La réponse dans les mois à venir !