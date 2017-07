Delta Festival 2017 : Rendez-vous samedi 8 juillet avec Virgin Radio 

Virgin Radio est partenaire de la troisième édition du Delta Festival, un événement pas comme les autres qui se tient cette année sur la Plage de la Vieille Chapelle à Marseille, de 12h à 2h du matin. Au programme de cet événement marseillais, des concerts mais aussi la mise en avant des activités de nombreuses associations consacrées à la jeunesse. Côté musique, l'édition 2017 proposera, entre autres, des concerts de Madeon, Mome, Ofenbach, Etienne de Crécy, Neiked, Carl Craig et un invité surprise de renom est également attendu ! Le sportifs ne seront pas déçus avec l'organisation de la plus grande compétition de Beach Volley de la région PACA, et une compétition de pétanque !

L'art sera aussi de le partie avec un village artistique qui s'étalera sur plus de 5000m2 avec des stands dédiés à la sérigraphie, lithographie, bodypainting, tatouages éphémères, customisation de t-shirt, et plein d'autres activités au top ! Une soixantaine d’animations seront proposées par de nombreuses associations étudiantes. Vous l'aurez compris le Delta Festival c'est LE festival de la jeunesse et des assos à Marseille. Alors direction la billetterie du festival pour chopper sans plus attendre vos places !