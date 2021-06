Découvrez We Could Be Dancing, le nouveau titre de Bob Sinclar !

Pour son grand retour sur le devant de la scène musicale, Bob Sinclar a décidé de faire appel à Molly Hammar, chanteuse suédoise dévoilée dans l'équivalent de la Nouvelle Star. Très actif durant le confinement, le célèbre DJ français avait littéralement fait danser la planète entière avec pas moins de 55 lives virtuels depuis son domicile qui avaient rassemblé plus de 100 millions de spectateurs. Une alternative qui lui a permis de rester actif même s'il espère fortement remonter sur la scène des boîtes de nuit et des festivals le plus rapidement possible. "Il y a quelques dates qui arrivent et du coup on attend les autorisations" confiait t-il récemment lors de sa tournée promotionnelle en France.

Avec We Could Be Dancing, Bob Sinclar nous offre un titre dance comme il sait si bien le faire. Un morceau efficace qui nous replonge dans la vague disco des années 80 et que vous pourrez désormais écouter sur les ondes de Virgin Radio.