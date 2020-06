Découvrez Unisex, le nouveau tube de Doja Cat (AUDIO)

En novembre dernier, Doja Cat dévoilait Hot Pink, son deuxième album studio. Porté par des tubes comme Like That, Cyber Sex ou encore Say So - téléchargé plus de 464 millions de fois sur Spotify - la jeune artiste américaine est enfin de retour. Alors que son tube planétaire tourne sur les ondes des radios du monde entier, la rappeuse de 24 ans nous offre en exclusivité sur SoundClound le morceau Unisex. "J'ai fait quelques trucs excitants, allez voir" balance la star sur son compte Twitter avec le lien de son nouveau titre. Un nouveau projet que cette dernière avait déjà joué en live sur Instagram et qui débarque quelques mois après le record effectué par Doja Cat (Say So) et Megan Thee Stallion et Beyoncé (Savage) en étant les premières artistes noires à occuper les premières places du Top Billboard. Quant à savoir si Unisex réussira les mêmes exploits, il faudra encore attendre quelques semaines avant de pouvoir étudier la répercussion de la chanson. En attendant, on vous laisse en profiter ci-dessous.