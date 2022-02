Découvrez Un Jour Je Marierai un Ange de Pierre de Maere sur les ondes de Virgin Radio 

Pierre de Maere, retenez-bien ce nom. Le jeune artiste belge débarque en France avec un premier EP efficace et surtout, un premier single à ne surtout pas manquer : Un Jour Je Marierai un Ange est à découvrir sans plus attendre sur les ondes de Virgin Radio.

« Cet EP n'est fait que d'illusion destinée à devenir réalité. Le titre illustre la quête d'un avenir brillant. Pour moi, cela passe par la célébrité », a ainsi expliqué le jeune artiste belge dans les colonnes de 20 minutes. « Dans la célébrité, je vois peut-être des choses que d'autres ne voient pas. Ce n'est pas que le côté mégalo et égocentrique : à partir du moment où tu es célèbre, c'est que ton oeuvre est connue et que tu as réussi à toucher un tas de monde. Si je fais de la musique, je ne le fais pas pour mon père et ma mère. Il faut être transparent sur les intentions ».

Pierre de Maere, nouveau talent venu de Belgique

Ce jeune artiste bourré de talent a uni ses forces à celles de son frère Xavier de Maere, sans oublier Valentin Marceau : alors que son single Un Jour Je Marierai un Ange cumule déjà 500 000 streams sur les plateformes, le jeune homme a fait sensation sur le plateau de Quotidien et, évidemment, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Côté clip, l'on retrouve Pierre de Maere relié à une perfusion après une rupture : « Je l'ai écrit alors que je tombais une énième fois sous le charme d'un personnage fictif dont nos chemins se croiseraient le temps de quelques épisodes avant de s'oublier pour de bon. Ce jour-là, je me suis fait une réflexion ; mon idéal n'existe qu'au cinéma ou dans les livres. Dans la vraie vie, il n'existe pas ou alors il est très bien déguisé et destiné à me décevoir », détaille t-il.

Avant de retrouver Pierre de Maere sur la scène de la Cigale le 13 mai 2022, retrouvez Un Jour Je Marierai un Ange sur les ondes de Virgin Radio !