Découvrez Thérapie, le nouveau clip de -M- (VIDEO)

Issu de l'album Lettre Infinie, le nouveau morceau de -M- intitulé Thérapie rend hommage à... la chatte du chanteur ! Oui, vous avez bien entendu. Dans ce titre, le guitariste aborde le manque de son animal décédé. "Je ne reconnais plus la maison/Je ne retrouve plus la raison" chante t-il avec émotion et nostalgie tandis que le miaulement de son félin vient terminer en beauté ce morceau. On retrouve Matthieu Chedid dans une immense demeure en train de se balader à travers les nombreuses pièces. Tout au long de ce clip, on aperçoit également le regard d'un chat dans l'ombre qui l'observe dans ses péripéties. Une vidéo de trois minutes qui se termine avec un -M- qui se produit seul dans un théâtre. On regarde.