Decouvrez sans plus attendre le clip de The Tide (VIDEO)

Barry Moore revient ! Souvenez-vous, l'artiste était (il y a quelques temps) de passage dans le Lab Virgin Radio : le jeune irlandais (signé par Yodélice) qui a su faire parler de lui avec Hey Now (issu de son premier EP, sorti en début d'année) est de retour avec un clip - et pas des moindres : tout de suite, découvrez The Tide ! Et le clip (signé Aube Perrie) ne devrait pas laisser indifférent :

Celle qui a déjà travaillé avec Angèle (sur le clip de La Thune) nous entraîne dans le plan d’une bande de malfrats (Barry Moore et deux femmes). Prêts à braquer une banque, ces derniers passent d'abord (en corbillard) récupérer les fleurs de leurs propres funérailles. Après le braquage, ils se rendent alors directement au cimetière après le braquage. Pourquoi ? Pour s'enterrer avec leur butin.

Si vous avez aimé le clip qui portait Hey Now, alors vous devriez adorer retrouver l'ambiance brute et froide à laquelle il nous a habitués. Le petit bonus ? La touche d’humour noir, un peu décalée !