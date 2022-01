Découvrez Sacrifice, nouveau morceau de The Weeknd sur les ondes de Virgin Radio !

C'est LA sortie que le monde entier attendait : après de longs mois de teasing, The Weeknd nous a finalement offert DAWN FM - digne successeur de After Hours.

Il y a quelques mois, l'artiste canadien annonçait la couleur de ce nouvel opus en publiant Take My Breath - de quoi nous donner l'eau à la bouche. En ce 7 janvier, l'interprète de Can't Feel My Face nous offre un opus narré par Jim Carrey en personne mais qui, aussi, regorge de collaborations prestigieuses. Pour le porter, The Weeknd opte pour Sacrifice et, vous vous en doutez, ce tout nouveau morceau est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio.

On vous laisse découvrir de nouveau chapitre dans la carrière de l'artiste et pour écouter Sacrifice, rendez-vous sur Virgin Radio !