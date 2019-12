Ed Sheeran, Taylor Swift, Metallica... Découvrez quels sont les artistes les mieux payés en 2019

Qui dit fin d'année dit aussi le temps du bilan ! C'est donc tout naturellement que le célèbre magazine Forbes vient de dévoiler le classement des artistes qui avaient gagné le plus d'argent en 2019. Si certains continuent de squatter sans gêne le haut de la liste, d'autres ont fait une apparition remarquée. Préparez-vous, certaines sommes risquent de vous faire tomber de votre chaise...

Elle vient tout juste d'entamer une tournée mondiale pour la sortie de son nouvel album Courage, avec 37,5 millions de dollars, Céline Dion occupe la 38e place. Un chiffre qui devrait toutefois largement augmenter d'ici quelques mois. Idem pour The Weeknd (29e), qui devrait dévoiler un nouvel opus dans peu de temps mais qui ajoute quand même 40 millions de dollars à son compte en banque. Quelques places devant ce dernier, Ariana Grande (22e) peut se vanter d'avoir remporté près de 48 millions de dollars. Presque autant que Pink (15e), qui, avant d'entamer une pause dans sa carrière, engrange pas moins de 57 millions de dollars. Pas de répit en revanche pour les membres du groupe Metallica (10e) qui se partagent la modique somme de 68,5 millions de dollars. On entre ensuite dans le top 5 avec Elton John (5e) qui gagne 84 millions de dollars grâce à son énorme tournée d'adieu, Ed Sheeran (3e) qui perd sa première place mais qui gagne tout de même 110 millions de dollars, Kanye West en seconde position avec 150 millions de dollars et bien évidemment, Taylor Swift, en tête de ce classement si convoité avec l'énorme montant de 185 millions de dollars de revenus en 2019.