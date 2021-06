Découvrez Please please please, le nouveau clip de Cats on Trees (VIDEO)

Nina au piano, Yohan à la batterie, voilà toute l’alchimie de Cats on Trees ! Le duo français, remarqué en 2013 à la sortie de son premier album n’a cessé de susciter l’enthousiasme depuis. Près de 18 semaines au top 20 de l’Airplay et deux ans de tournée dans toute la France plus tard, il confirmait leur succès avec un deuxième projet en 2018, Néon. Aujourd’hui les Cats on Trees signent un nouvel album produit par le célèbre Liam Howe (Adèle, Lana del Rey, Ellie Goulding …) et mixé par Mark « Spike » Stent (Ed Sheeran, Lady Gaga, Muse…), tous deux séduits par le talent des deux musiciens. Dans l’esprit de The Cardigans, Milky Chance ou encore Matt Simons, le groupe français défend sa vision aussi magique que singulière de la pop Européenne actuelle.

Prévu pour l'automne prochain, le nouvel opus de Yohan Hennequin et Nina Goern vient se dévoile peu à peu avec le titre Please please please, dont le clip a été révélé il y a quelques jours (voir ci-dessous). Dans les placards depuis un moment, ce morceau a finalement trouvé son heure de sortie comme le confiaient récemment à Actu Toulouse les deux artistes : "On est émus, heureux et chanceux ! Cette chanson n'était pas destinée à être sur l’album comme Siren Calls, donc je ne sais pas si elle aura le même chemin mais je l'espère. Cette chanson était là avant le deuxième album, mais elle n’avait pas encore trouvé sa place. On est retombé dessus par hasard et on s’est dit que la mélodie était trop forte pour qu’on n’en fasse pas quelque chose".