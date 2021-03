Découvrez Nous Deux, nouveau single de Flo Delavega

Rêveur Forêveur, premier album solo de Flo Delavega est disponible depuis le 5 mars dernier. Après nous avoir offert l'ensoleillé et optimiste Printemps Eternel, Flo Delavega continue de promouvoir ce premier opus avec cette fois Nous Deux.

Après trois ans passés au coeur de la Landes, après trois ans consacrés se retrouver, Flo Delavega nous offre sa musique solaire et poétique avec un premier album composé de onze morceaux. Sur ce disque, on retrouve donc Nous Deux - véritable ode à l'amour et surtout, à son amour. Pour accompagner le titre composé par ses soins, Flo Delavega opte pour un clip somptueux aux images à couper le souffle.

Rêveur Forêveur est toujours disponible et il est à découvrir sans plus attendre.