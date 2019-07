Découvrez Modern Love, la nouvelle série au casting irréprochable de Amazon Prime (VIDEO)

Imaginez des acteurs de renom tels que Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, Andy Garci, Sofia Boutella, John Gallagher, Jr., Julia Garner ou encore Andrew Scott réunis dans un même projet. Un rêve pour certains mais une réalité pour Amazon Prime Video. La plateforme continue de dégainer ses shows tous plus intéréssants les uns que les autres (notez qu'Orlando Bloom apparaîtra dans une série fantasy tandis qu'APV abritera la série basée sur le Seigneur des Anneaux) et visiblement, elle n'a pas fini de surprendre : Modern Love (série adaptée de la chronique du même nom du New York Times) débarquera le 18 octobre prochain.

Alors, que réserve Modern Love ? Eh bien, une multitude d'émotions ! Inspirées de huit histoires vraies, la série explorera l'amour à tous les âges et surtout, sous toutes ses formes : fin de relation, prémices, engagement, famille... tout sera peint. Préparez-vous à verser quelques larmes (et à rire un peu) avec cette série qui, mine de rien, nous rappelle Love Actually !