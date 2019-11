Découvrez Marie-Flore à travers 3 titres envoûtants (VIDEO)

Le 18 octobre dernier, Marie-Flore dévoilait son album Braquage. "Production affranchit de section rythmique et synthétiseurs vaporeux ondulant autour d’un piano fin et hypnotique, nous entraînent dans un univers nocturne, presque menaçant de par la force de la montée en puissance étourdissante des arrangements" peut-on lire sur le site officiel de la jeune artiste. Salué par la critique, ce nouvel opus sera défendu par Marie-Flore dans une tournée de plusieurs dates, en partenariat avec Virgin Radio.

Et pour vous faire découvrir cette artiste hors du commun, quoi de mieux que d'écouter ses trois titres les plus symboliques. Des sons envoûtants aux clips originaux et dans l'air du temps. On écoute Tout ou Rien, Casse toi et Braquage.