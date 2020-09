Découvrez Mama, le titre de Gashi en duo avec Sting sur Virgin Radio (VIDEO)

C'est le dernier coup de cœur des programmateurs de Virgin Radio ! Après Alliel, Malo' ou encore The Weeknd et Calvin Harris, c'est donc au tour du chanteur new-yorkais Gashi de faire son entrée dans la fameuse playlist Virgin Radio. Un joli coup de pouce pour cet artiste américain qui a souhaité collaboré avec Sting sur ce nouveau hit intitulé Mama. Déjà visionné plus de 1,8 millions de fois sur YouTube, le clip nous transporte dans un monde où l'artiste est une star (jusque-là, rien d'inhabituel) mais dans lequel on découvre le parallèle avec son enfance, lorsqu'il ne faisait que rêver d'être célèbre. Un beau message pour les nouvelles générations et une leçon d'humilité pour cet auteur-compositeur originaire de Brooklyn. A la toute fin de la vidéo, on aperçoit d'ailleurs un mot donné à un enfant sur lequel on peut lire "N'abandonne jamais".

Vous pouvez dores et déjà écouter Mama, de Gashi et Sting, sur les ondes de Virgin Radio. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis !