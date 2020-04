Découvrez Malaisant, le nouveau clip de Sophie Tapie (VIDEO)

Le 26 mars dernier, Sophie Tapie publiait le clip de son nouveau single, Malaisant. Celle qui a fait ses premiers pas dans la musique en 2012 (dans la deuxième saison de The Voice) a fait bien du chemin, après un premier album publié en 2015 mais aussi un single en 2018, elle nous revient, plus forte que jamais. Sophie Tapie nous offre ainsi Malaisant, un titre pop et surtout, très engagé.

Dans ce clip réalisé Jhos, Sophie Tapie s'attaque avec brio à l'un des sujets les plus brûlants de notre société : les violences faites aux femmes. "C'était osé de faire un clip pareil ! Osé de parler d'un sujet si #malaisant.. !", commente t-elle sur les réseaux sociaux. En ressort un clip lourd de sens qui, on l'espère, eveillera les consciences.