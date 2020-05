Découvrez Lose Somebody, le nouveau titre de Kygo et OneRepublic (AUDIO)

Voilà une nouvelle qui devrait en ravir plus d'un ! Kyrre Gørvell-Dahll, plus connu sous le nom de Kygo, vient d'annoncer la sortie de son album Golden Hour pour le 29 mai prochain ! Déjà disponible en pré-commande sur tous les sites spécialisés, ce nouvel opus contiendra le titre Lose Somebody, dernier morceau dévoilé par le DJ ces derniers jours. Et ce n'est pas par hasard. Après les tubes Freedom (avec Zak Abel), I’ll Wait (avec Sloan), Like It Is (avec Larsson & Tyga) ou encore Higher Love (avec Whitney Houston), c'est au tour de OneRepublic de collaboré avec la superstar des platines. C'est donc tout naturellement que Kygo a travaillé avec Ryan Tedder, leader du groupe de pop-rock américain, sur ce son qui n'est pas sans rappeler les débuts du DJ norvégien. Un titre aux paroles émouvantes qui se penche sur la perte de l'être aimé : "I guess you don't know what you got. Until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody. Just to find out you really love someone" (en français : Je suppose que vous ne savez pas ce que vous avez. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Parfois, il faut perdre quelqu'un. Juste pour découvrir que tu aimes vraiment quelqu'un). À noter que la date de sortie officielle de Golden Hour n'a pas encore été révélée.