Découvrez les retrouvailles du casting du Prince de Bel-Air (VIDEO)

Diffusé entre 1990 et 1996, Le Prince de Bel Air demeure l'une des sitcoms les plus mythiques de cette époque. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans, le casting vient tout juste de se réunir afin de célébrer, comme il se doit, le lancement du projet il y a trois décennies. Pour l'occasion, c'est HBO Max, la plateforme américaine, qui avait annoncé il y a plusieurs mois qu'elle diffuserait un épisode spécial. Très attendu par les fans de la première heure, cet immanquable rendez-vous vient justement de se dévoiler dans une bande-annonce des plus intéressante. On vous laisse y jeter un coup d'oeil.

Comme on peut le voir dans cette vidéo de plus de deux minutes, tout le casting original (excepté James Avery, alias oncle Phil, décédé en 2013) s'est retrouvé sur un plateau pour discuter de la série, de son impact sur la société de l'époque et des moments partagés en coulisses. Le rêve quoi ! Will Smith, ainsi que les acteurs et actrices qui incarnaient ses cousins et sa tante étaient, bien évidemment, de la partie. On les retrouve dans un décor tout à fait similaire au célèbre salon de la série mythique ainsi qu'au centre d'autres mises en scène préparées pour rendre le moment inoubliable.

À notre grande surprise, on découvre également la présence de Janet Hubert, l’interprète originale de Tante Viv, remplacée par Daphne Maxwell Reid dès la quatrième saison. En guerre ouverte depuis des années contre l'interprète de Will, l'actrice américaine, aujourd'hui âgée de 64 ans, semble bien décidée à faire la paix avec son ancien acolyte. Un extrait qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des moments forts de ces retrouvailles exceptionnelles. "The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" sera disponible sur HBO Max dès le 19 novembre prochain.