Découvrez les premières images du film de Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion (PHOTO)

A vos agendas ! Le 18 novembre prochain, Aline sortira enfin dans les salles obscures. Librement inspiré de la vie de l'immense Céline Dion, ce long-métrage de -et avec- Valérie Lemercier pourrait bien être la bonne surprise de cette fin d'année. Une fiction qui devrait retracer les moments clés de la vie et de la carrière de la chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus. Invitée sur le plateau de Quotidien pour présenter son projet, l'actrice et réalisatrice française semblait très anxieuse à l'idée de dévoiler l'affiche du film et les premières images de la bande-annonce. "Ça fait trois ans qu'on fait ça dans l'ombre, dans le secret" confie t-elle au présentateur après un tonnerre d'applaudissements de la part du public.

Et il faut dire que sur ce coup-là, Valérie Lemercier s'attaque à un gros poisson. Parmi les chanteuses les plus populaires de l'Hexagone, la vie et la carrière de la québécoise n'ont plus aucun secret pour personne. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Et c'est aussi pour cela que l'ancienne présentatrice des César, grande fan de Céline Dion dans la vie, a décidé d'incarner ce personnage d'Aline. Dans la bande-annonce, on découvre ainsi des moments clés de la vie de la chanteuse tels que son interprétation aux Oscars, sa rencontre avec René Angelil ou encore sa résidence à Las Vegas. Une sorte de biopic mêlé à une fiction dont seule Valérie Lemercier à le secret. Et on hâte de le percer à jour le 18 novembre prochain. En attendant, on vous laisse découvrir les images diffusées ces derniers jours.