Découvrez les premières images de Wonder Woman 1984 (VIDEO)

À l'occasion du Comic Con qui se déroulait à São Paulo ces derniers jours, le public a eu l'occasion de découvrir les premières images de la bande-annonce de Wonder Woman 1984. Prévu pour le 5 juin 2020, le deuxième volet des aventures de la super-héroïne devrait donc ravir les fans de la célèbre bande-dessinée. On retrouve bien évidemment la merveilleuse actrice Gal Gadot même si ce long-métrage ne sera pas réellement une suite du premier. Pour rappel, les premières aventures sorties en 2017 avaient rapporté 800 millions de dollars. Un joli score pour DC qui essaye de concurrencer Marvel. Lors de ce rendez-vous au Brésil, DC a également annoncé la confirmation de Aquaman 2 et Shazam 2.