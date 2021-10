Découvrez les premières images de Timotée Chalamet en Willy Wonka (PHOTOS)

Après Johnny Depp, qui avait incarné le célèbre chocolatier en 2005 dans Charlie et la Chocolaterie, c'est au tour de Timothée Chalamet, révélé dans Call Me by Your Name, d'interpréter le célèbre personnage inventé par Roald Dahl. "Le suspense est insoutenable, j’espère que ça va continuer", écrit le jeune homme en légende d'une publication Instagram sur laquelle il s'affiche dans la peau de l’étonnant chocolatier. Sur cette image, on y aperçoit l'acteur franco-américain de 25 ans vêtu d'un chapeau haut de forme, d'une veste de velours bordeaux et d'un foulard bariolé. Bref, tout est là pour nous rappeler les bons souvenirs du personnage.

Réalisé par Paul King, à qui l’on doit notamment Paddington, le long-métrage intitulé Wonka devrait se concentrer sur la jeunesse du confiseur. Selon plusieurs sources, on devrait découvrir les débuts de cet artisan hors du commun et la manière dont il s'est retrouvé à la tête d'une immense entreprise de confiserie. En pourparler depuis plusieurs années à Hollywood, le tournage de ce projet vient tout juste de débuter -comme en témoignent les clichés de Timothée Chalamet- et la sortie initialement prévue pour 2023 aurait été avancée de quelques mois. Côté casting, outre la star actuellement à l'affiche de Dune, on devrait y retrouver Olivia Colman (The Crown), Sally Hawkins (Blue Jasmine), Keegan-Michael ou encore Rowan Atkinson, plus connu pour son rôle de Mr Bean. Un projet très prometteur pour lequel il faudra tout de même patienter encore un petit moment !