Découvrez les premières images de la saison 2 de Mandalorian (PHOTOS)

Ce spin-off de Star Wars s'est imposé comme l'une des séries les plus populaires de ces dernières années depuis sa sortie en 2019. Alors que la franchise de la célèbre saga appartient désormais à Disney, le géant américain a décidé de dévoiler la saison 2 de son programme dès le 30 octobre prochain sur sa plateforme de vidéos à la demande. Mais en attendant la date fatidique, des images inédites viennent d'être dévoilées en exclusivité par le magazine Entertainment Weekly. Un excellent moyen pour les fans de Mandalorian de se préparer tout en douceur à la suite des aventures de leurs personnages favoris.

Si les quelques clichés ne révèlent rien d'extraordinaire, on y aperçoit tout de même Din Djarin, Greef Karga et Cara Dune ainsi que Bébé Yoda. Alors que certains fans étaient restés sur leur faim à l'issu de la saison 1, il semblerait que ces quelques illustrations témoignent d'une escale dans un lieu désertique que certains assimilent déjà à Tatooine. Comme le précise Jon Favreau, showrunner du programme, la saison 2 débutera directement après les derniers événements diffusés : "Tout est plus énorme. Les enjeux sont plus grands et la relation entre le Mandalorien et l’enfant se développera d’une manière qui va plaire aux spectateurs". De quoi mettre l'eau à la bouche des fans d'ici le 30 octobre prochain.