Découvrez les premières images de Karma Girls, le nouveau clip d'Indochine !

Il y a quelques semaines, Indochine mettait un point final à son 13 Tour en donnant deux concerts exceptionnels au stade Pierre Mauroy de Lille. Un énorme succès qui venait couronner la fin de l'ère 13, du nom de leur album sorti en 2017 et écoulé à plus de 470 000 copies. Un record à l'époque où le disque physique ne se vend plus et la plus grosse vente du groupe ces quinze dernières années. Et même si l'aventure semble toucher à sa fin, Nicola Sirkis a tout de même tenu à offrir un dernier cadeau à ses fans avec la sortie du clip de Karma Girls, l'un des morceaux de leur dernier opus.

Prévue pour les prochains jours, la sortie du clip n'a pas manqué d'interpeller les internautes. C'est donc tout naturellement que le leader d'Indochine a posté une courte vidéo promotionnelle de son projet sur son compte Twitter. Dans cette extrait, on aperçoit quelques photos de personnes dans les rues, mélangées à des animations colorées. Un clin d'oeil à l'Inde, pays dans lequel a été tourné ce clip exceptionnel mais aussi au chiffre 13 puisque la publication officielle est prévue pour le samedi 13 juillet à 13h13. Le rendez-vous est donné.