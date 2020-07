Découvrez les nouveaux personnages de la saison 4 de Elite (PHOTOS)

Il y a quelques semaines, Netflix annonçait que plusieurs personnages allaient quitter la série Elite ! Propulsés à l'écran durant les trois premières saisons du programme, Ester Exposito (qui joue Carla), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia), Jorge Lopez (Valerio) et Àlvaro Rico (Polo) ne feront plus partie du casting de la série espagnole. Un renouveau nécessaire qui devrait ainsi insuffler un vent de renouveau sur la plateforme américaine et auprès du public, de plus en plus nombreux, de la série teenage.

Alors que la saison 4 devrait bientôt arriver sur nos écrans, Netflix vient de publier sur Twitter le cliché des acteurs qui interpréteront les nouveaux personnages principaux. C'est ainsi que l'on a appris que ce serait Pol Granch, Carla Díaz, Manu Rios et Martina Cariddi (de gauche à droite sur la photo ci-dessus) qui seraient au cœur des nouvelles intrigues. Une publication qui fait déjà beaucoup de bruit auprès des fans de Elite même si on ne connaît pas les détails concernant leurs futurs rôles au sein du programme. Pour cela, il faudra s'armer de patience.