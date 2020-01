Découvrez les films & séries qui débarquent en janvier sur Netflix

Avis à tous les amateurs de binge-watching... Il semblerait que le mois à venir s'annonce chargé ! En effet, ce lundi 30 décembre, Netflix a dévoilé la liste des films et séries qui débarqueront en début d'année 2020. Parmi les programmes inédits et très attendus, on retrouve Messiah (disponible depuis le 1er janvier), Spinning Out (le 1er janvier), Dracula (le 4 janvier) ou encore Jusqu'à l'Aube (le 10 janvier). Du côté des séries déjà bien intégrées sur la plateforme, la saison 2 de Sex Education fera son grand retour le 17 janvier, la saison 6 de Grace & Frankie le 15 janvier, la saison 2 de Titans sortira, quant à elle, le 10 janvier et enfin la sixième partie de Brooklyn Nine-Nine sera disponible le 14 janvier.

Concernant les longs-métrages, de nombreux internautes semblent excités à l'idée de découvrir quelques pépites sur la plateforme américaine. Ainsi, Vivre deux fois sera disponible le 17 janvier, L’amour a des taches de rousseur le 3 janvier et Uncut Gems terminera le mois en beauté le 31 janvier. Alors, ça vous tente ?