Découvrez les coulisses du clip de I'm Ready avec Demi Lovato & Sam Smith (VIDEO)

Il y a quelques semaines, à l'occasion de la sortie du titre I'm Ready, Sam Smith nous accordait quelques minutes pour nous parler de sa collaboration inédite et très attendue avec Demi Lovato. Un titre dansant et engagé dont le clip, tourné avant le confinement, cumule déjà plus de 25 millions de vues sur YouTube. Quant à son avis sur la chanteuse américaine, là-encore le jeune homme est catégorique. Selon lui, c'est la personne la plus "authentique et honnête" qu'il connaisse. Il confiait ainsi avoir passé un moment exceptionnel à ses côtés lors de l'enregistrement en studio et du tournage du clip. Un projet ambitieux qui met en avant la communauté LGBTQ+ et qui permet à l'interprète de Dancing with a Stranger de "récupérer" les moments de moqueries qu'il subissait durant ses cours de sport à l'adolescence.

Quelques semaines après la sortie officielle du clip de I'm Ready, les deux stars sont de retour dans un extrait exceptionnel qui nous transporte tout droit dans les coulisses du tournage de ce clip événement. Accompagnés de la réalisatrice Jora Frantzis, Demi et Sam racontent également leurs impressions quant à leur collaboration. Et à en croire les dires de chacun d'eux, ça a été un réel plaisir. La preuve en images avec la vidéo dès à présent disponible.