Virgin Tonic : Découvrez les bandes-originales préférées de Camille Combal et de nos chroniqueurs !

Les plus célèbres bandes-originales sont celles de Titanic, de Bodyguard ou encore de Dirty Dancing ! Pourtant, si ces titres se sont vendus à des millions d'exemplaires grâce à leurs célèbres interprètes, d'autres musiques peuvent également vous remémorer de beaux souvenirs. C'est le cas de certaines de ces bandes-originales choisies par Camille Combal et ses chroniqueurs dans le Virgin Tonic. On découvre. Quant à vous, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre musique de film préférée !