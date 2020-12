Découvrez les artistes Virgin Radio à suivre en 2021 !

Leurs sons vous ont fait danser tout au long de ces derniers mois sur les ondes de Virgin Radio ! Et alors que l'année touche bientôt à sa fin, notre rédaction a décidé de vous offrir un petit aperçu des artistes qu'il ne faut surtout pas perdre de vue en 2021. Et cela, sous aucun prétexte. Qu'ils soient français, belges, irlandais ou allemands, ces véritables talents sauront faire le nécessaire pour rester sur le devant de la scène. Alors, malgré une année difficile pour le monde de la musique, faites de même et ne les laissez pas tomber. Portés par ses EP Noir et Brut, Yseult peut déjà se vanter d'avoir attiré la lumière sur son univers si particulier. Et on espère que ça continuera. Idem pour Elle & Lui, qui a fait une arrivée fracassante avec son titre Fleur de Sel ou encore Gashi, qui s'est entouré de Sting pour son tube Mama. Quant aux artistes internationaux, comment ne pas parler de Zoe Wees, devenue un véritable phénomène grâce à son titre Control, qui aborde le sujet des crises d'épilepsie. Enfin, il paraissait impossible de ne pas vous parler d'Hervé, et de son énergie débordante, qui a fait une apparition remarquée avec le clip de Si bien du mal, tourné dans sa cuisine pendant le confinement.

Dix artistes de talent, dix personnalités hors du commun et des tubes à en pleuvoir... Voilà ce qui vous attend pour l'année 2021 !