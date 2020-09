Découvrez les 11 titres du nouvel album de Vianney (PHOTO)

Après une absence médiatique de plus d'un an, Vianney est bel et bien de retour ! Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, rien n'arrête le chanteur originaire de Pau. Porté par ses derniers tubes N'attendons pas et Beau-papa, l'artiste élu interprète de l'année aux Victoires de la musique en 2016 vient tout juste de dévoiler la cover de ce nouvel opus. On l'aperçoit ainsi dans les airs, comme volant au dessus de l'eau, avec pour seul accessoire sa guitare acoustique. Et ce n'est pas tout.

Dans une publication Instagram dévoilée ce 29 septembre, on apprend ainsi que l'album sera en précommande dans les plus brefs délais (si ça vous intéresse, rendez-vous ici). De plus, on découvre le titres des onze chansons qui composent l'album N'attendons pas. Outre celles que l'on connaissait déjà, Vianney nous étonne avec des morceaux intitulés Les imbéciles, Tout nu dans la neige ou encore Mode. Un côté très drôle et plein d'autodérision que l'on ne soupçonnait pas forcément de la part du chanteur plus souvent affilié au gendre idéal qu'au rigolo de service. Et ça n'est pas pour nous déplaire. Bien au contraire.