Découvrez le titre Used To Love de Martin Garrix et Dean Lewis (VIDEO)

Qu'est-ce que ça donne lorsque une star de l'électro rencontre le chanteur pop australien du moment ? C'est ce qu'on vous fait découvrir aujourd'hui avec le dernier titre de Martin Garrix et Dean Lewis intitulé Used To Love. Publié il y a quelques heures sur YouTube, le clip cumule déjà plus de 350 000 vues. On y voit les deux artistes dans de grandes pièces vides et illuminées d'énormes pans de murs clignotant. Une ambiance presque épileptique pour ce titre qui mélange à merveille le piano de Dean et les beats de Martin. Une collaboration inattendue qui fonctionne parfaitement et qui pourrait bien devenir le tube de l'automne. On vous laisse découvrir.