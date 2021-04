Découvrez le titre Patience, de KSI et Yungblud sur Virgin Radio !

"La chanson s’appelle Patience et elle est très appropriée pour tout ce que nous traversons en ce moment et ce que nous avons tous vécu collectivement pendant ce confinement" confiait récemment KSI au média NME à propos de sa récente collaboration avec Yungblud. Il faut dire que depuis l'apparition du jeune chanteur à l'origine du titre Cotton Candy lors d'une cérémonie musicale américaine, l'artiste, boxeur et youtubeur anglais savait qu'il souhaitait collaborer avec lui sur un titre inédit. C'est désormais chose faite avec le morceau Patience, dévoilé il y a quelques semaines et dont le clip cumule déjà plus de 14 millions de vues. Un titre plein d'énergie pour lequel Olajide ‘JJ’ Olatunji, de son vrai nom, a souhaité s'entourer de Yungblud mais également de Polo G, un rappeur, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques américain. N'attendez plus et écoutez-le sur les ondes de Virgin Radio !