Découvrez le suédois Benjamin Ingrosso et son titre The Dirt (VIDEO)

Connu depuis sa plus tendre enfance en Suède, où il a déjà été la star de plusieurs comédies musicales, Benjamin Ingrosso souhaite désormais conquérir la France. Une ambition qu'il espère concrétiser avec la sortie de The Dirt, son tout nouveau titre. Écrit par Didrik Franzén, Hampus Lindvall, Markus Sepehrmanesh, Valentin Brunel et Benjamin lui-même, ce son pop/R'n'B n'est pourtant pas un coup d'essai pour ce chanteur professionnel qui a participé à l'Eurovision en 2018 et cumule de nombreuses récompenses dû à ses succès en Suède.

Après de nombreuses collaborations prestigieuses (Justin Bieber, Sia, Kanye West ou encore Camila Cabello) dont une avec le duo français Ofenbach, Benjamin Ingrosso revient avec un titre et un clip vidéo parfaitement réussis dans lequel ce dernier tente par tous les moyens de séduire une jolie jeune femme (Jessica Errero, un actrice française) depuis le bar où ils se rencontrent jusqu'aux toits des immeubles. On vous laisse jeter un coup d'oeil par vous-même !