Découvrez le remix de Knockin' On Heaven's Door par Digitalz (AUDIO)

Il y a quelques mois, Digitalz dévoilait le remix du titre Bohemian Rhapsody par Queen. Un succès pour les DJ puisque la vidéo YouTube cumule aujourd'hui à plus de 368 000 vues. Désormais, ces derniers ont décidé de s'attaquer au célèbre groupe Gun's N Roses et leur titre culte Knockin' On Heaven's Door. Un remix qui s'inscrit dans la continuité de leurs derniers tracks et leur côté cinématique toujours omniprésent. Sur ce morceau, on notera toutefois les influences rock beaucoup plus présentes qu'auparavant. Inspiré par des influences comme Muse, Imagine Dragons, M83 et Nero, Digitalz est en pleine préparation de son album.

Le titre Knockin' On Heaven's Door remixé par Digitalz est disponible en téléchargement en cliquant ici.