Découvrez le premier teaser du prochain Scream (VIDEO)

Avis aux amateurs de films d'horreur ! Le 14 janvier 2022, soit dans plus d'un an, le nouvel épisode de la saga Scream devrait sortir au cinéma. Un laps de temps qui devrait permettre aux fans de digérer l'annonce et de patienter gentiment en attendant le moment fatidique. Sobrement intitulé Scream 5, le long-métrage devrait remettre Courteney Cox et David Arquette (autrefois en couple à la ville) sur le devant de la scène. La chanteuse Selena Gomez pourrait, elle-aussi, faire partie du casting même si rien a été officiellement confirmé.

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. ???? pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020 V

Dans ce court extrait, on aperçoit le célèbre masque blanc du tueur en série Ghostface. Une signature connue à travers le monde entier et qui nous fait déjà froid dans le dos. En légende, on peut lire "On va vous entendre hurler". Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, ce cinquième volet sera le tout premier à ne pas être dirigé par Wes Craven, créateur de la saga et mort en 2015 à l'âge de 76 ans. Encore un peu de patience, ça débarque dans dix-sept mois, 501 jours et 12024 heures (à partir de maintenant) !