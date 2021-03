Découvrez le premier cliché du biopic Gucci avec Lady Gaga et Adam Driver !

En mars 1995, le monde de la mode est secouée par une terrible affaire de meurtre. Au coeur du scandale ? Maurizio Gucci, petit-fils et héritier du fondateur de la marque de luxe italienne Gucci, qui se fait froidement assassiner dans le hall de l'immeuble milanais où il possède des bureaux. À la tête d'une immense fortune depuis la vente de la marque quelques temps auparavant, les premiers soupçons se dirigent vers la mafia italienne, à qui il aurait pu faire de l'ombre après avoir émis le souhait d'ouvrir un casino à Crans-sur-Sierre. Mais quelques temps plus tard, c'est vers Patrizia Reggiani, l'ex-femme de l'homme d'affaires avec qui elle a eu deux enfants, que tous les soupçons se tournent. Très rapidement, la police arrête Patrizia, une voyante napolitaine, Giuseppina Aurienna, et trois complices dont Orazio Cicala, le présumé assassin. Condamnée en 1998 à vingt-six ans de prison pour avoir commandité, trois ans plus tôt, le meurtre de son richissime ex-époux, celle que l'on surnomme "la veuve noire" fascinera le monde par sa personnalité sombre et son panache sans pareil.

Incarné par Lady Gaga dans le film House of Gucci (il devrait être présenté en France sous le nom "Gucci"), le rôle de cette femme diabolique s'annonce déjà comme l'une des performances marquantes de cette année. Actuellement en plein tournage, la chanteuse américaine s'est récemment affichée aux côtés d'Adam Driver, qui jouera le rôle de Maurizio Gucci, dans un cliché où on les voit à la montagne, grimés en "Signore e Signora Gucci" comme l'écrit la star sur Twitter. Très attendu, ce biopic qui nous plonge tout droit dans l'une des affaires policières les plus suivies de la fin du XXe siècle devrait être dévoilé dans les salles obscures dès la fin de cette année. Du moins, si la situation sanitaire le permet. À noter également que Camille Cottin, dévoilée grâce à Connasse puis à Dix pour cent, interprétera le rôle de Paola Franchi, la future femme de l'héritier Gucci au moment de sa mort.